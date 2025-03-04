Депуты «Единой России» в Мособлдуме провели порядка 300 мероприятий Подмосковье с 24 февраля

Депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме подвел итоги работы за минувшую неделю. Главный упор, по-прежнему, был сделан на отчетную кампанию, а также на мероприятия, организованные ко Дню Сил специальных операций, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, мероприятия по контролю капремонта и строительству социально-значимых объектов, а также встречи с семьями участников спецоперации находятся под особым контролем депутатов.

«Работа депутатского корпуса „Единой России“ нацелена, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей региона. Благодаря встречам и обратной связи мы оперативно решаем возникающие вопросы, а также контролируем реализацию наказов избирателей и работы по исполнению госпрограмм в Подмосковье», — резюмировал Брынцалов.

Так, с 24 февраля по 2 марта депутатским корпусом было проведено 305 различных мероприятий.

В Одинцово депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в рамках партийного проекта «Новая школа» проинспектировал ход капитального ремонта Голицынской СОШ № 1.

«На одной из встреч ко мне обратились представители родительской общественности. Они озабочены, почему вентилируемый фасад на здании меняется на „мокрый“. Поговорили с подрядчиком, обсудили эти вопросы. Буду писать в профильные ведомства и уточнять, почему такое произошло, и с чем это связано. Родители считают, что вентилируемый фасад более качественный и красивый», — рассказал Олег Рожнов.

В Люберцах в День сил специальных операций депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова побывала в гостях у жены военнослужащего СВО.Вместе с начальником Окружного управления социального развития № 3, муниципальным координатором проекта «Крепкая семья» Викторией Балаховской и представителями «Молодой Гвардии» навестили супругу бойца Наталью и обсудили вопросы дополнительной помощи семье.

«Глава семейства Евгений защищает Родину, выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сама Наталья работает руководителем штаба Комитета участников СВО в Люберцах. Семья воспитывает двух дочерей Софью и Арину. Нам важно охватить заботой и вниманием родных наших ребят на передовой, помочь, поддержать. Такие встречи дают возможность оперативно отреагировать на запросы как родственников, так и самых военнослужащих», — поделилась Антонова.

А в Дмитрове депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко совместно с руководителем Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианой Алумянц, руководителем местного отделения фонда «Защитники отечества» Екатериной Майоровой, молодогвардейцами и активистами приготовили вкусные масленичные угощения для бойцов.

«Мы надеемся, что бойцов, которые сейчас проходят реабилитацию вдали от семьи, этот небольшой жест согреет воспоминаниями о теплых домашних традициях», — сказала депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.