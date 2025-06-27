Депутаты в Подмосковье приняли более 110 тысяч жителей за 3 года

За минувшие 3 года депутаты приняли более 110 тысяч жителей Подмосковья. Приемы проводятся регулярно, сообщил спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«За последние 3 года в Московской области проведено почти 38 тысяч приемов с участием депутатов совета депутатов. Принято порядка 110 тысяч жителей, и большинство озвученных ими вопросов решено положительно», — сказал Брынцылов.

Он добавил, что проведение встреч с жителями — это прямая обязанность депутата, поэтому приемы проводятся на регулярной основе во всех муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.