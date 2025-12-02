Депутаты Ступино проверили ход реконструкции пешеходной зоны на проспекте Победы

Депутаты городского округа Ступино совместно с представителями Общественной палаты и жителями 1 декабря осмотрели капитальный ремонт пешеходной зоны на проспекте Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель Совета депутатов Александр Сухачев вместе с коллегами, представителями Общественной палаты и жителями оценил ход работ по благоустройству проспекта Победы. Директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова сообщила, что завершена высадка молодых деревьев: здесь появилось более 100 кленов, 30 декоративных яблонь и 20 кустов сирени. Все работы выполняются с учетом рекомендаций специалистов питомника, предоставившего саженцы. Весной планируется продолжить озеленение и высадить кусты гортензии.

На территории уже установлено новое освещение, проведена досыпка грунта, залита чаша фонтана, а пандусы торговых объектов приведены к единому уровню. Сейчас ведется монтаж малых архитектурных форм. В ближайшее время будут установлены лавочки с бетонным основанием, шахматные столы и сидения.

Готовность объекта составляет около 85%. Качество и сроки выполнения работ находятся под постоянным контролем депутатов и общественности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.