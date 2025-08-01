Депутаты Щелкова поддержали штрафы для питбайкеров за нарушения на дорогах

На внеочередном заседании совета депутатов городского округа Щелково одобрили инициативу об административной ответственности для питбайкеров, нарушающих правила на дорогах общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также парламентарии обсудили корректировки муниципального бюджета на ближайшие три года, направленные на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Принятые изменения в земельной и градостроительной политике позволят эффективнее использовать ресурсы округа.

В числе других решений — приведение правил благоустройства в соответствие с областными стандартами, создание дополнительных парковок для средств индивидуальной мобильности и формирование нового состава Молодежного парламента.

Традиционно были отмечены активные жители округа: депутаты рассмотрели вопрос о награждении горожан почетными грамотами и благодарственными письмами.

Сейчас в Мособлдуме готовится пакет изменений по вопросам регулирования эксплуатации питбайков и СИМов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.