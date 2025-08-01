Депутаты Щелкова поддержали штрафы для питбайкеров за нарушения на дорогах
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На внеочередном заседании совета депутатов городского округа Щелково одобрили инициативу об административной ответственности для питбайкеров, нарушающих правила на дорогах общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Также парламентарии обсудили корректировки муниципального бюджета на ближайшие три года, направленные на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Принятые изменения в земельной и градостроительной политике позволят эффективнее использовать ресурсы округа.
В числе других решений — приведение правил благоустройства в соответствие с областными стандартами, создание дополнительных парковок для средств индивидуальной мобильности и формирование нового состава Молодежного парламента.
Традиционно были отмечены активные жители округа: депутаты рассмотрели вопрос о награждении горожан почетными грамотами и благодарственными письмами.
Сейчас в Мособлдуме готовится пакет изменений по вопросам регулирования эксплуатации питбайков и СИМов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.