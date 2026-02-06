Депутаты Пушкинского округа поздравили ветеранов с днем рождения

В Пушкинском округе депутаты продолжают традицию личных поздравлений ветеранов с днем рождения. На этой неделе депутат Николай Михайлин посетил четырех жительниц-ветеранов и вручил им подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском округе сохраняется традиция поздравления ветеранов с днем рождения. Инициатива реализуется по предложению губернатора Московской области.

На этой неделе депутат совета депутатов Николай Михайлин навестил четырех ветеранов — Зинаиду Караваеву (97 лет), Жозефину Кореводову (96 лет), Анну Корневу (98 лет) и Диану Дубровину (99 лет). Каждой из них были переданы поздравления и подарки от президента России, губернатора Московской области, главы округа и местного отделения партии «Единая Россия».

Ветераны выразили благодарность за внимание и заботу. Николай Михайлин отметил, что для него особенно ценны воспоминания ветеранов о военном времени, их самоотверженный труд и вклад в Победу.

«Низкий поклон всем ветеранам за труд, за подвиг, за нашу свободу и веру в силу России!» — поделился впечатлениями Николай Михайлин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.