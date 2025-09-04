Депутаты провели встречу с семьями детей с ОВЗ в Домодедове

В Домодедове прошло важное мероприятие для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и первый замглавы округа Марина Ведерникова встретились с родителями, чтобы обсудить их планы и текущие потребности.

Ольга Чихирева, мама ребенка с ОВЗ, поделилась своими планами на будущий год: «Сейчас мы будем стараться открыть класс в новой Барыбинской школе. Нам очень помогает наш директор Марина Николаевна. Мы хотим развиваться и двигаться в этом направлении».

На встрече родительницы говорили о трудностях воспитания особенных детей, но также отметили, что чувствуют поддержку. «Вячеслав Александрович предоставил нам контакты центра, который поможет в реабилитации. Мы очень ценим такие встречи, они дают уверенность и силы», — добавила Ольга.

После беседы депутаты в рамках акции «Собери ребенка в школу» вручили учебные принадлежности. Затем они посетили Домодедовский лицей № 3, который недавно прошел ремонт. «Завезли последние элементы мебели, учителя уже осмотрели свои классы», — отметил один из участников встречи.

Вячеслав Фетисов остался доволен результатами ремонта и подчеркнул важность новых образовательных учреждений: «Школы, которые строятся в Московской области, не имеют аналогов. Здесь закладывается будущее страны, и важно создать стандарт, необходимый современности».

Таким образом, встреча депутатов с семьями детей с ОВЗ и осмотр новых образовательных учреждений продемонстрировала нацеленность властей на поддержку особых семей и инвестиции в будущее образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.