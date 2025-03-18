Депутаты провели около 200 мероприятий в городских округах Московской области

На протяжении недели депутаты «Единой России» активно работали с жителями городских округов, решая актуальные вопросы на местах. Они проводили мониторинг работ по капитальному ремонту и строительству социально-значимых объектов, встречались с семьями военнослужащих, а также отчитывались перед жителями о своей работе за 2024 год, передает пресс-служба партии.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что за прошедшую неделю депутаты провели 196 мероприятий.

«Главная цель каждой встречи, каждого мероприятия, в которых принимает участие или инициирует депутат, избранный от „Единой России“ — услышать мнение жителей, обсудить их проблемы и найти совместные решения. Среди наиболее важных тем — реализация проектов и госпрограмм, развитие инфраструктуры, поддержка образования и здравоохранения», — отметил Брынцалов.

В Домодедово депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов посетил строительную площадку Лицея № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова. После капитального ремонта лицей откроется к новому учебному году.

«Сейчас на объекте идёт монтаж вентиляции, электрики и пожарной сигнализации. Завершается стяжка полов, параллельно разбирается кровля здания. Общая площадь здания — 7 084,7 квадратных метров. В рамках ремонта заменят все инженерные сети, окна, двери, сантехнику, благоустроят территорию. Также закупят новую мебель и технику. Работы планируется завершить в августе, а 1 сентября обновлённый лицей примет учеников», — рассказал Жолобов.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан встретился с жителями посёлка Зеленоградский Пушкинского городского округа, чтобы обсудить проблему с канализацией. Проблема возникла после смены управляющей компании: канализационная насосная станция (КНС) «Школьная» не справляется с нагрузкой, что приводит к затоплению подвалов домов и ливневых канав.

«Жители столкнулись с этой проблемой более пяти месяцев назад, обращались в различные инстанции. Наша задача — решить вопрос. На встречу я пригласил директора Пушкинского филиала Водоканала Юрия Щербакова, чтобы он лично объяснил, какие меры принимаются. Он сообщил, что Водоканал планирует закупить два новых насоса к началу мая. Пока решили использовать временное решение: откачивать излишки илососами и установить улавливатель для мусора. Мы зафиксировали договорённости в присутствии жителей. Если ситуация не изменится, будем ставить вопрос о передаче сетей и имущества КНС в муниципалитет. Здоровье и благополучие людей — на первом месте», — подчеркнул Ждан.

В Краснознаменске депутат Мособлдумы Александр Баранов вместе с главой округа Владимиром Пироговым и представителями общественности проверил ход строительства образовательного центра.

«Мы осмотрели объект и пообщались с подрядчиками. Образовательный центр строится на улице Связистов. Он будет включать школу на 550 мест и детский сад на 220 мест. Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого этажа, а также гидроизоляции подземной части здания», — сообщил Баранов.