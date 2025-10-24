Депутаты предложили ежегодно выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск
Депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам каждого года, даже если они продолжают работать, сообщает Life.ru.
Депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением изменить Трудовой кодекс. Они предлагают разрешить сотрудникам по собственной инициативе получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска ежегодно, а не только при увольнении.
Сейчас компенсация за неиспользованный отпуск предусмотрена только при расторжении трудового договора или за дни отпуска, превышающие минимальные 28 календарных дней, и только по письменному заявлению работника.
«Для решения обозначенной проблемы считаем необходимым внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, предоставив работникам право по своему желанию получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудовую деятельность и не увольняются. Реализация такого права должна происходить исключительно на основе личного письменного заявления работника и по его инициативе», — говорится в обращении депутатов.
Авторы инициативы считают, что такие изменения помогут работодателям снизить объем накопленных отпускных обязательств и уменьшить финансовую нагрузку при выплатах компенсаций при увольнении сотрудников.