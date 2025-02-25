Депутаты Помазунов, Осадчев и Будневич отчитались перед жителями Ступина о работе в 2024 году

Депутаты окружного совета депутатов Ступина Игорь Помазунов, Иван Осадчев и Марк Будневич отчитались перед жителями о депутатской деятельности в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Отчеты парламентариев прошли на встречах с трудовыми коллективами Ступинского химического завода, Ледового дворца спорта имени В. М. Боброва, Центра управления регионом и других организаций.

Депутаты проинформировали о работе в 2024 году и рассказали о планах по развитию муниципалитета. Приоритетное внимание в прошлом и этом году уделяется помощи и поддержке героев спецоперации и их близких.

По информации Игоря Помазунова, депутаты взаимодействуют с семьями участников СВО, волонтерским штабом, регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации.

«В прошлом году депутатским корпусом отправлено более 16 тонн гуманитарного груза в зону проведения СВО», — уточнил Игорь Помазунов.

Депутат рассказал, что в ходе повседневной работы, в том числе занимаются контролем строительства и капитального ремонта объектов, включенных в народную программу «Единой России». В зоне особого внимания модернизация объектов теплоснабжения. В 2024 году построено 3 блочно-модульные котельные. Капитально отремонтировано 2,5 км тепловых 5 центральных тепловых пунктов и 2 котельные. Запланировано строительство 12 блочно-модульных котельных, реконструкция 2 котельных, капремонт 10 теплосетей.

О строительстве и капитальном ремонте ступинцев проинформировал Марк Будневич.

«В округе продолжается капитальный ремонт инфекционного корпуса и кабинета МРТ в ступинской больнице, михневской и малинской поликлиник. В поселке Михнево также ведется строительство подстанции скорой помощи. Работы ведутся по народной программе „Единой России“, — рассказал депутат.

По словам Марка Будневчиа, на объекте выполнены земляные работы, строители возводят фундамент основного здания, занимаются монтажом арматуры для заливки фундамента гаража.

«Подстанция будет построена по современной модульной технологии. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров и амбулаторного приема. Завершить работы планируется до конца года», — отметил Марк Будневич.

О строительстве и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры рассказал Иван Осадчев.

По словам депутата, в прошлом году в муниципалитете построены две школы, капитально отремонтированы Дворец культуры, Детская школа искусств и детский сад «Дюймовочка». До 1 сентября планируется завершить строительство школы на 550 мест в Ступино и капитальный ремонт лицея № 2.

В планах — реконструкция стадиона «Металлург». Работы выполнены по наказам жителей округа, вошедшим в главный партийный документ — народную программу «Единой России».

Отчетная кампания в округе проходит с 3 февраля по 14 марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.