Депутаты Подольска вручили нуждающимся семьям одежду и рюкзаки с канцелярией

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин и его первый заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева вручили 3 нуждающимся семьям одежду и рюкзаки с канцелярией по ежегодной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Помогаем готовить ребят к новому учебному году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вместе с сотрудниками Подольского городского центра социальной помощи семье и детям подобрали красивые вещи второкласснице Марии. Помимо школы, она ходит в студию изобразительного искусства и мечтает стать художницей. Эстетика для такого ребенка особенно важна», — сказал Никулин.

Еще один обладатель подарков Сергей из многодетной семьи. Несмотря на то, что учится только в третьем классе, много трудится. Помогает родителям и своим братьям и сестрам. Подарки помогут ему воодушевиться и начать учебный год с новыми силами.

Новый рюкзак для второклассника Мирослава станет стимулом хорошо учиться и радовать маму примерным поведением.

В течение августа всем нуждающимся семьям в округе вручили вещи и рюкзаки для детей. Власти округа считают, что в новом учебном году школьникам нужно хорошо учиться, а родителям радоваться за них и не думать о бытовых проблемах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.