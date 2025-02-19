Депутаты муниципального Совета Ступино отчитались перед жителями о своей работе

Депутаты муниципального Совета Ступино Игорь Помазунов, Иван Осадчев и Марк Будневич отчитались перед жителями о депутатской деятельности в прошлом году, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Депутаты проинформировали о работе в 2024 году и рассказали о планах по развитию муниципалитета.

Приоритетное внимание в прошлом и этом году уделяется помощи и поддержке героев спецоперации и их близких.

По информации Игоря Помазунова, депутаты взаимодействуют с семьями участников СВО, волонтерским штабом, регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации.

«В прошлом году депутатским корпусом отправлено более 16 тонн гуманитарного груза в зону проведения СВО», — уточнил Игорь Помазунов.

Депутат рассказал о модернизации объектов теплоснабжения. В 2024 году построено 3 блочно-модульные котельные. Капитально отремонтировано 2,5 км тепловых сетей, 5 центральных тепловых пунктов и 2 котельные. Запланировано строительство 12 блочно-модульных котельных, реконструкция 2 котельных, капремонт 10 теплосетей.

О строительстве и капитальном ремонте ступинцев проинформировал Марк Будневич.

«В округе продолжается капитальный ремонт инфекционного корпуса и кабинета МРТ в ступинской больнице, михневской и малинской поликлиник. В поселке Михнево также ведется строительство подстанции скорой помощи», — рассказал депутат.

По словам Марка Будневчиа, на объекте выполнены земляные работы, строители возводят фундамент основного здания, занимаются монтажом арматуры для заливки фундамента гаража.

«Подстанция будет построена по современной модульной технологии. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров и амбулаторного приема. Завершить работы планируется до конца года», — отметил Марк Будневич.

О строительстве и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры рассказал Иван Осадчев.

По словам депутата, в прошлом году по Народной программе «Единой России» в муниципалитете построены две школы, капитально отремонтированы Дворец культуры, Детская школа искусств и детский сад «Дюймовочка». До 1 сентября планируется завершить строительство школы на 550 мест в Ступино и капитальный ремонт лицея № 2. В планах — реконструкция стадиона «Металлург».

Известно, в Народную программу «Единой России» включено 3755 наказов ступинцев.

Отчетная кампания в округе проходит с 3 февраля по 14 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.