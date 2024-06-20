Депутаты Мособлдумы утвердили треть нового состава Общественной палаты региона

сегодня в 14:09

В Мособлдуме в четверг утвердили кандидатуры 33 членов нового состава Общественной палаты Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Общественная палата области состоит из 99 членов, треть из них утверждается Мособлдумой из числа кандидатов, выдвинутых НКО, в том числе региональными общественными объединениями», — напомнил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности подмосковного парламента Александр Баранов.

Еще треть состава утверждается губернатором Московской области, и треть — Общественной палатой региона. Срок полномочий членов действующего состава заканчивается 8 октября 2024 года. Утвержденными кандидатами стали:

1. Акимова Валентина Михайловна — зампредседателя союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов».

2. Балаев Сергей Валерьевич — индивидуальный предприниматель.

3. Балакшин Егор Сергеевич — МОРО ВОО «Молодая гвардия Единой России», руководитель аппарата.

4. Берулава Каха Мурманович — доцент базовой кафедрой избранных видов спорта Московского государственного университета спорта и туризма, директор института спортивных технологий и физического воспитания.

5. Бикбаев Денис Радиевич — учредитель, финансовый директор АНОО школа «Вектор».

6. Большакова Мария Александровна — советник президента союза директоров СПО.

7. Бурлуцкая Ольга Александровна — участница «Русских сезонов» во Франции, эксперт в вокальном проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», председатель жюри конкурса «Таланты России», голос хоккейного клуба «Спартак».

8. Вовк Лилия Андреевна — пенсионер.

9. Галоганов Алексей Павлович — председатель областного отделения Ассоциации юристов России, осуществляет адвокатскую деятельность в составе коллегии адвокатов «Галоганов и партнеры».

10. Губанов Андрей Андреевич — адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.

11. Гундеров Игорь Александрович — заместитель генерального директора АНО «Катаржина».

12. Жарова Елена Михайловна — индивидуальный предприниматель.

13. Ибрагимов Эльшан Мустафа оглы — волонтер.

14. Канчели Елена Сергеевна — начальник отдела по работе с населением МКУ «Угреша-Дзержинский».

15. Куимов Игорь Евгеньевич — генеральный директор АО «Холдинговая компания Элинар».

16. Кулачкин Никита Валерьевич — индивидуальный предприниматель.

17. Кумохин Александр Геннадиевич — генеральный директор АНО ДПО «Академия коммунального хозяйства им К. Д. Памфилова».

18. Куценко Елена Владимировна — директор музейного объединения «Музеи наукограда Королев», председатель художественно-экспертного совета Московской области по НХП.

19. Макеев Юрий Олегович — координатор Российского движения школьников в Московской области, муниципальный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Мир возможностей» в Подмосковье.

20. Маклаева Анастасия Алексеевна — генеральный директор ООО «Випро».

21. Мамчур Валерий Михайлович — председатель общественной организации «Общественный контроль в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области», советник руководителя регионального центра НП «ЖКХ Контроль» в регионе.

22. Орлова Инна Александровна — председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, генеральный директор АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радость моя», руководитель сообщества «Про нее».

23. Отчерцов Максим Валерьевич — генеральный директор ООО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный клуб „Сорочаны“».

24. Попова Ольга Николаевна — вице-президент Союза «Истринская торгово-промышленная палата Московской области».

25. Рунова Елена Вячеславовна — директор по персоналу ООО «Этажи».

26. Сафин Ильнур Эльдарович — заведующий структурным подразделением МАУ «ЦКИ».

27. Стогов Олег Николаевич — советник гендиректора АО «РПКБ», директор по проектам и программам Фонда содействию развитию науки, инноваций и технологий, директор АНО «Техно-лидер».

28. Ханин Илья Александрович — генеральный директор Благотворительного фонда помощи «Свой дом».

29. Хахриков Илья Александрович — участник спецоперации.

30. Чернышова Наталья Александровна — председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Подмосковья» — Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

31. Чиликин Эдуард Васильевич — председатель правления СНТ «Тихие Зори».

32. Чичеров Александр Вячеславович — генеральный директор ООО «Стройматактив», председатель ГСК «Знаменосец».

33. Шалыгин Дмитрий Михайлович — директор Ступинского историко-краеведческого музея.