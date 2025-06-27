Депутаты Мособлдумы провели около 23 тыс отчетов перед жителями за 3 года

Подмосковные народные избранники почти 23 тыс. отчитались о своей деятельности перед населением с 2022 года, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пятницу он выступил на форуме муниципальных депутатов.

«Ежегодно депутаты-члены фракции „Единая Россия“ публично подводят итоги работы по „Народной программе“, отчитываются перед жителями. Это задача, которую ставит президент страны», — сказал Брынцалов

Он подчеркнул, что важно не только рассказать о проделанной работе, но и собрать новые наказы от жителей, ответить на вопросы, помочь с возникающими проблемами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.