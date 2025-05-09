Депутаты Мособлдумы принимают участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы

Депутаты «Единой России» в Мособлдуме принимают участие в торжественных мероприятиях в день 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения фракции «Единая Россия».

В Московской области проходят памятные митинги и возложения цветов к мемориалам, посвященным павшим воинам в Великой Отечественной войне. Депутатский корпус «Единой России» вместе с жителями региона принимает активное участие в патриотических мероприятиях.

Так, в Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, партийцы, молодогвардейцы, участники СВО и жители округа приняли участие в мероприятии на площади Славы, где из десятков зажженных свечей было выложено слово «Спасибо», адресованное всем, кто сражался за Родину. Также были возложены цветы к мемориалу. А в микрорайоне Железнодорожный сложили из зажженных свечей надпись «80 лет Победы».

«Достаточно много мероприятий проводится в честь Дня Победы. Это очень важно. И сегодня мы говорим: „Спасибо“. Спасибо всем тем, кто не вернулся с войны. Спасибо тем, кто передал нам этот мир», — сказал Ефимов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения фракции «Единая Россия»

Памятная церемония, посвященная 80-й годовщине Победы, прошла у мемориала Воинской Славы в Егорьевске. Вместе с жителями округа в ней принял участие депутат Мособлдумы Максим Коркин. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили память павших воинов минутой молчания. Прозвучал троекратный залп воздух.

В Электрогорске Павло-Посадского округа у мемориала на площади Дома культуры прошел торжественный митинг. Жители города, ветераны, участники СВО возложили цветы к Вечному огню, отдавая дань уважения подвигу советского народа. В годы войны этот небольшой подмосковный городок стал важным тыловым центром, обеспечивающим фронт электроэнергией, боеприпасами и даже деталями для легендарных «Катюш».

В Сергиево-Посадском городском округе у дома участника Великой Отечественной войны Германа Кладова развернулся настоящий концерт. Вместе с жителями Краснозаводска депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и окружной депутат Денис Иудин исполнили знаменитую «Катюшу» и поблагодарил ветерана за Великую Победу в 1945 году.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения фракции «Единая Россия»

С самого утра в Королеве поздравления принимают главные герои праздника — ветераны Великой Отечественной войны Николай Топорков, Виктор Абрамычев, Октябрина Севостянова.

В преддверии Дня Великой Победы у мемориала воинам, павшим в боях за Родину и скончавшимся от ран в госпиталях № 470 и № 2642, расположенного вблизи деревни Красное Село Шаховского округа, состоялся памятный митинг. Это место, пропитанное скорбью и героизмом, стало центром притяжения для тех, кто чтит память о подвиге советского народа. Митинг завершился возложением венков и цветов к мемориалу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и поблагодарил их за совершенный подвиг.

«Мы будем помнить каждого, кто не вернулся домой. И никогда не забудем, чем пришлось пожертвовать нашему народу, чтобы сегодня мы могли с уверенностью смотреть в будущее», — отметил глава региона.