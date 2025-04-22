Депутаты Мособлдумы поучаствовали в более чем 270 мероприятиях в Подмосковье за неделю

С 14 по 20 апреля депутаты «Единой России» в Мособлдуме активно участвовали в мероприятиях по контролю за капремонтом и оснащением объектов культуры и спорта, ремонтом и строительством дорог, встречались с военнослужащими и их семьями, а также проводили патриотические акции в рамках программы «Успех V единстве поколений» и мероприятий, посвященных Дню труда в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, за минувшую неделю депутатский корпус провел 272 мероприятия, направленных на решение актуальных вопросов жителей региона.

«В рамках контроля за капремонтом и оснащением объектов образования, культуры и спорта оборудованием депутаты провели инспекции на объектах, где активно ведутся работы. Такие выезды позволяют не только оценить ход работ, но и гарантировать соответствие проектов установленным стандартам качества и безопасности. Кроме того, парламентарии уделили внимание развитию дорожной сети региона, занимались вопросами ремонта и строительства дорог. Отдельный акцент был сделан на поддержке семей военнослужащих. В рамках встреч обсуждались вопросы социальной защиты, медицинских услуг и образовательных программ для детей участников СВО», — прокомментировал Брынцалов.

Он добавил, что в рамках программы «Успех V единстве поколений» проходили патриотические мероприятия, связанные с историей городов Подмосковья.

Так, депутат Владимир Шапкин провел Урок мужества в Балашихинской школе № 29. Встреча с учащимися 9–10 классов была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Депутат рассказал школьникам о подвиге советских солдат, героизме тружеников тыла и цене, которую заплатила страна за Победу, а также поделился личными историями о фронтовиках в своей семье.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Важно, чтобы молодежь знала об этом и передавала эти знания дальше. Мы также поговорили о современных реалиях, о соотечественниках, исполняющих воинский долг. Было много вопросов: о жизни во время войны, о сражениях, о роли молодежи. Видно, что ребята искренне интересуются историей», — отметил Шапкин.

Лидия Антонова проверила ход ремонта автодороги в Люберцах в рамках контроля за выполнением Народной программы партии.

«На улице Строителей завершена замена бордюров, отремонтирован тротуар, проведена фрезеровка. Также мы проверили обустройство тротуара на объездной дороге от стадиона „Торпедо“ до улицы Волковская под путепроводом. Протяженность реконструируемого участка — 1494 метра. В ходе выезда мы убедились, что работы идут в срок», — сообщила Антонова.

В Орехово-Зуево Эдуард Живцов проконтролировал ход капремонта дошкольного отделения гимназии № 14.

«Капремонт здания идет по графику. Ежедневно до 50 рабочих занимаются внутренними работами, утепляют фасад и прокладывают коммуникации. Все материалы завезены, что исключает простои. На территории удаляют старые деревья, которые могут представлять опасность, а на их месте высадят декоративные кустарники. По просьбе педагогов сохраним туи перед фасадом — они стали визитной карточкой детского сада. Также останутся малые архитектурные формы, которые любят воспитанники», — пояснил Живцов.

Линара Самединова проверила итоги капремонта в Электростальском колледже и отметила значительные изменения.

«Я хорошо знаю здание колледжа на улице Спортивной — сама здесь преподавала. Перемены колоссальные! Обновленные мастерские теперь напоминают современное производство: светлые, технологичные, удобные. Учиться здесь — одно удовольствие», — сказала Самединова.

Колледж готовит специалистов для ведущих предприятий города: ЭЗТМ, «Машиностроительный завод „Электросталь“, ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского и „ЭНПО „Неорганика“.

Александр Орлов вместе с секретарем Талдомского отделения партии Юрием Крупениным встретился с участниками СВО и их семьями. Они вручили медали Минобороны РФ за героизм и мужество, проявленные в зоне боевых действий.

«Эти люди — настоящие герои нашего времени, защитники мира и безопасности. Несмотря на все трудности, они сохраняют оптимизм и чувство юмора. Они — гордость России, пример для молодежи. На встрече мы обсудили вопросы соцподдержки, медпомощи, трудоустройства, газификации, а также льготы и компенсации», — подчеркнул Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.