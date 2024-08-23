Депутаты Мособлдумы посетили детей из Курской области в ПВР Люберец

Депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Игорь Коханый посетили детей из Курской области в центре медицинской и социальной реабилитации в поселке Малаховка Люберец. Лидия Антонова встретилась с подшефной многодетной семьей Горяиновых и передала комплект теплых костюмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встретилась с многодетной семьей из Курской области. Шесть детей Горяиновых были помещены в ПВР в Люберцах. Самому старшему 11 лет, младшему всего 3 года. Сама мама с самым младшим ребенком, которому сейчас 2 года, осталась в Курской области. Совместно с муниципальными депутатами, представителями администрации и Общественной палаты Люберец передали теплые костюмы и сладкие подарки», — рассказала Антонова.

Игорь Коханый также передал подарки детям из Курской области.

«Сегодня пообщались с ребятами, вручили им подарки, которые они сами попросили. Это футбольные мячи, боксерские перчатки и многое другое», — рассказал депутат.

В центре медицинской и социальной реабилитации разместили более 100 детей из Курской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.