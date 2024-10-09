Депутаты Лыткарина проверили работы по благоустройству центральной улицы округа

В Лыткарине продолжаются работы по благоустройству Первомайской улицы. Работы ведутся параллельно на различных участках улицы, что позволяет организовать рабочий процесс максимально эффективно. Ход работ по благоустройству проверили депутаты городского совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В начале улицы высажены первые кусты. На объекте работает ежедневно от 40 до 50 человек. Однако масштаб благоустройства не позволяет расслабляться — начинаются дожди, и надо учитывать, что до снега остается не так много времени. Для работы плиточников в период дождя посоветовали подготовить укрывные тенты, которые позволят продолжать работу даже в ливни», — рассказал зампредседателя совета депутатов Юрий Егоров.

Сейчас на объекте продолжаются работы по демонтажу старого асфальта и бордюрного камня. Устанавливается новый бордюр, а на пешеходных зонах подготавливаются площадки для мощения тротуарной плиткой.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Работы будут завершены в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.