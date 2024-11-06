Депутаты Люберец передали медикаменты для бойцов СВО

Депутаты городского округа Люберцы собрал для отправки на передовую очередной гуманитарный груз, в перечне позиций — медикаменты, средства гигиены для наших бойцов, сообщил председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Встречали героев лично в здании администрации и помогли загрузить посылки в транспорт. Гумпомощь отправится сразу по назначению, минуя сборные пункты. Отправку приурочили ко Дню военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.

На днях наш округ уже отправил порядка 500 кг медикаментов, теплой одежды, продуктов питания в расположение 45-й бригады спецназа ВДВ. Всего с начала спецоперации из Люберец в зону СВО и новые регионы отправлено свыше 150 тонн гумпомощи. Мы вместе независимо от календарных праздничных дат», — отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что принять участие в гуманитарной миссии может каждый. Помощь бойцам можно передать в местном отделении «Единой России» (Люберцы, ул. Кирова, д. 22, 8(495)503-55-36 ), Центр поддержки участников СВО и их семей (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 120, к.3, 8(909)964-05-05 ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.