Депутаты Люберец передали детское питание и продукты жителям приграничья РФ

Депутаты городского округа Люберцы фракции «Единой России» в день рождения президента РФ Владимира Путина передали в пункт приема гуманитарной помощи очередную посылку для отправки в приграничные регионы России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В акции приняли участие председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий и депутат Сергей Черкашин.

«Доброе дело — лучший подарок президенту! В перечне гумпомощи: детское питание, продукты, средства гигиены и элемент экипировки. На базе детской библиотеки на ул. Мира, 19 пункт работает ежедневно по будням кроме вторника, с 11:00 до 21:00. Здесь ждут всех, кто готов помочь и поддержать наших бойцов, их близких, жителей Курской и Белгородской областей, новых территорий. Нашим воинам — нерушимая, стабильная поддержка всегда. Во благо России», — отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что марафон добрых дел вместе с «Единой Россией» посвящен главе государства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.