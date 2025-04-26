Депутаты Красногорска передали в детский центр им Рошаля большую партию подгузников

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в подмосковном городском округе Красногорск пришла поддержка от сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Депутат Московской областной думы Роман Володин совместно с заместителем Председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богданом Андрияновым мы привезли гигиенические средства.

Крупную партию детских подгузников передала в дар Марина Александровна М., сторонник партии «Единая Россия», мама четверых детей. Эти средства помогут сделать пребывание маленьких пациентов в больнице более комфортным.

Медики и родители маленьких пациентов выразили огромную благодарность Марине Александровне за ее отзывчивость и доброту.

«Мы верим, что помочь может каждый, и такие жесты поддержки делают нашу жизнь лучше. Спасибо всем неравнодушным людям за их вклад в заботу о здоровье детей!» — сказали представители детского клинического центра им. Л. М. Рошаля.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.