Депутаты Королева продолжают серию отчетов о результатах своей деятельности

Депутаты отметили важность своей работы, направленную на помощь специальной военной операции. Волонтерские инициативы, направленные на помощь фронту и поддержание боевого духа военнослужащих, стали одним из приоритетных направлений их деятельности.

«В 2024 году было организовано большое количество акций, в рамках которых мы организовали отправку гуманитарного груза бойцам, участникам Специальной Военной Операции. В состав груза входили медицинские матрасы и медикаменты, дизель-генераторы, печки для обогрева, бензопилы и строительные инструменты, огнетушители, оптоволокно и детекторы дронов, портативные электростанции и маскировочные сети, а также многое другое. Доставку груза на место мы осуществляем во главе с Заместителем председателя Совета депутатов Дмитрием Денисовым. Напомним, что в 2024 году уже восемнадцатый гуманитарный конвой депутатского корпуса был отправлен в зону СВО», — отметил Иван Селиверстов.

Тематика социальной поддержки населения также заняла важное место в отчете. Депутаты внедрили несколько новых инициатив для улучшения качества жизни граждан. Максимально были сосредоточены усилия на решении вопросов, касающихся ЖКХ, образования и здравоохранения.

«Благодаря диалогу с жителями были выявлены наиболее насущные проблемы, которые мы взяли на контроль. В частности, реализация программы по ремонту и благоустройству общественных пространств показала положительные результаты, что позволило улучшить условия для проживания и отдыха жителей. Например, в рамках партийных проектов „Городская среда“, „Школа грамотного потребителя“ проводились встречи с жителями МКД по благоустройству придомовых территорий. Все замечания оперативно передавались в управляющие компании и решались в положительную сторону», — сказал Валерий Мясоедов.

Актуальной темой стала и реализация народной программы партии. В этом году депутаты инициировали обсуждения возможных проектов, направленных на развитие местной инфраструктуры и создание новых мест для досуга.

«В 2024 году выполнен капитальный ремонт школ № 10 и № 22, дошкольного отделения Гимназии 11, ведется строительство детского сада на 107 мест в микрорайоне „Театральный парк“, ведется обновление основного здания школы № 1 и пристройка к нему, идут работы по строительству здания поликлиники на 1 000 посещений в смену по ул. Циолковского, открыта музыкальная школа на 600 мест в микрорайоне Юбилейный, готов к открытию после реконструкции стадион „Чайка“, — прокомментировала Ольга Лизогуб.

В заключение, депутаты ответили на вопросы жителей и поделились планами работы на 2025 год.