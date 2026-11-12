Депутаты Коломны поддержали кандидатуру Виктора Верещагина на пост главы

Голосование по кандидатуре Виктора Верещагина состоялось в четверг, 12 ноября. Все депутаты поддержали его кандидатуру на должность главы городского округа Коломна.

«Благодарю коллег за единодушное решение и оказанное мне доверие. Для меня это не просто формальность — это высокая ответственность перед губернатором, депутатским корпусом и перед жителями округа», — сказал Виктор Верещагин после голосования.

Он также выразил уверенность, что совместная работа будет строиться на открытом диалоге, взаимном уважении и нацеленности на результат.

Виктор Александрович Верещагин родился 27 июня 1990 года, вырос и учился в Коломне. В 2013 году окончил Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний с квалификацией «Экономист». В 2019 году завершил обучение в магистратуре Московского государственного областного университета по специальности «Менеджмент».

Верещагин служил в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области. Работал в комитете по конкурентной политике Московской области и управлении осуществления закупок министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С апреля 2021 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Московской области, с августа 2024 года — первого заместителя министра. 22 сентября 2026 года губернатор Московской области Андрей Воробьев своим распоряжением назначил его временно исполняющим полномочия главы городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.