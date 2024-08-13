Депутаты Истры приняли участие в традиционной акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года такая помощь важна для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Помощь собирают для многодетных семей, граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также для семей участников СВО и детей из новых российских регионов.

Депутаты приобрели все самые необходимые школьные принадлежности. Наборы будут переданы будущим ученикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.