Депутаты и администрация Красногорска вручили подарки детям в клинике Рошаля

В Красногорске 1 декабря стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Депутаты, представители администрации и руководители предприятий посетили детскую клинику имени Л.М. Рошаля, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом и вручить им подарки.

Председатель совета депутатов Красногорска Сергей Трифонов пожелал детям скорейшего выздоровления и отметил, что такие акции помогают подарить радость и новогоднее настроение. Вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами дети участвовали в праздничной программе и получили долгожданные подарки.

Мама одной из пациенток из Королева поблагодарила врачей и выразила надежду, что мечты всех детей сбудутся. Глава Красногорска Дмитрий Волков рассказал, что исполнил желания детей, сняв с елки открытки с их просьбами. Акция продлится до конца декабря и пройдет во всех учреждениях округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.