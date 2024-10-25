Депутаты Химок приняли в работу 140 обращений жителей округа с начала сентября

В г. о. Химки провели еженедельное заседание фракции партии «Единая Россия». В числе участников — депутат Мособлдумы Михаил Раев и председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Народные избранники подвели промежуточные итоги работы местной общественной приемной. Так, химкинские депутаты приняли в работу почти 140 обращений жителей с начала осени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подвели итоги по различным направлениям нашей работы, в том числе по реализации народной программы. Так, с начала осени нами с коллегами по депутатскому корпусу было отработано почти 140 обращений от жителей. Также в повестке — помощь участникам СВО и их семьям», — поделился депутат совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что на личный прием к депутату записаться может любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации городского округа Химки опубликован график приемов в совете депутатов. Актуальные телефоны для записи: +7 (495) 793-50-55 и +7 (916) 683-08-27.

Народная избранница также отметила, что в Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы благоустройства инфраструктуры округа и ЖКХ. Такая система была выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.