Депутаты Химок передали вещи первой необходимости жителям ДНР и бойцам СВО

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Галина Болотова передали гуманитарные грузы волонтерам из регионального ресурсного центра. Посылки отправят жителям ДНР и участникам СВО. В составе груза: средства личной гигиены, военная амуниция, детская школьная форма и обувь, постельное белье, матрасы, одежда и газовые плиты.

«Нам поступили запросы на товары личной гигиены, детскую одежду и обувь, требуется помощь в сборе детей в школу. Стараемся оперативно собрать и отправить груз», — отметил Малиновский.

Также в передаче гуманитарных грузов приняли участие член политического объединения Химок Ханоглан Сале-оглы Алиев, депутаты Совета депутатов Артур Каримов и Александр Васильев.

«Я призываю всех неравнодушных химчан поддержать жителей новых регионов России и наших ребят, которые сегодня защищают нас с вами на передовой. На территории городского округа Химки работают девять пунктов приема гуманитарной помощи. Сюда можно принести вещи первой необходимости», — сказал Каримов.

В Химках волонтеры, депутатский корпус, общественники и неравнодушные местные жители регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Так, с начала проведения спецоперации совместными усилиями химчан было собрано более 300 тонн гуманитарного груза. Каждый желающий может оказать посильную помощь защитникам Отечества и их семьям, а также жителям новых регионов России.

Адреса пунктов сбора можно уточнить в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: 8 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.