Депутаты Госдумы введут ограничения для прячущихся за рубежом преступников

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроекты против людей, уехавших из РФ, и осужденных за совершение преступлений, административных правонарушений. В отношении них могут ввести дополнительные ограничения, рассказал в своем канале в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Им могут запретить регистрировать права на недвижимость в РФ. Также деньги и другое имущество могут заморозить, заблокировать в стране.

Еще подобным правонарушителям могут запретить управлять машиной. Государственные и муниципальные услуги в электронном формате предоставляться не будут. Также им могут запретить регистрироваться, как индивидуальный предприниматель.

Решение о том, какие меры предпринимать, предлагается дать Генпрокуратуре РФ. На ее сайте можно создать перечень тех, кто попал под ограничения.

В него будут добавлять и тех, кто виновен в дискредитации ВС РФ, призывал к нарушению территориальной целостности России, введению в отношении нее санкций, а также скрывается от силовиков за границей.

