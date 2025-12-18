Депутаты Госдумы собираются ввести ограничения для «сбежавших предателей»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для людей, которые уклоняются от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения. Об этом сообщается на сайте ГД РФ .

Если законопроекты примут, то против скрывающихся за границей людей, которых осудили за преступления, введут ограничения. Такие меры будут использоваться и против убежавших за границу людей, которые виноваты в совершении административных правонарушений против РФ.

Среди них — призывы к нарушению территориальной целостности РФ, введению против страны санкций. Также последуют ограничения и в случае дискредитации ВС России, нарушения законодательства об иноагентах.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что иностранные государства не выдают разыскиваемых для дальнейшего уголовного преследования, сообщает «ДумаТВ». В розыске за рубежом находятся 10 593 человека.

Пискарев отметил, что законопроект предлагает запретить обвиняемым, которым заочно вынесли приговор, проводить ряд сделок. Например, им нельзя будет регистрировать имущество, автомобили, использовать электронную подпись, доверенности, водительские права, брать кредиты, получать услуги от банков онлайн. Еще им запретят пользоваться государственными, муниципальными услугами в электронном формате, услугами нотариуса и консульскими услугами.

«Предлагаем заморозить все движения по счетам, пока они находятся там», — добавил Пискарев.

