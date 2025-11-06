Депутаты Госдумы рассказали о наказаниях в детстве и подходах к воспитанию детей

Депутаты Госдумы признались, что в детстве сталкивались с физическими наказаниями, но сейчас предпочитают воспитывать детей без ремня и подзатыльников, сообщает Life.ru .

Депутаты Госдумы рассказали, что в их детстве физические наказания были обычным явлением, однако сегодня они выбирают другие методы воспитания собственных детей.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев признался, что в детстве получал и ремня, и подзатыльники, особенно во время занятий спортом. Сейчас он считает, что с детьми нужно разговаривать и объяснять, а не применять силу. По мнению Гусева, к ребенку следует относиться как ко взрослому.

Депутат ЛДПР Андрей Луговой отметил, что родители его никогда не наказывали. В семье царила атмосфера доверия и ответственности, что, по его словам, помогло избежать необходимости в наказаниях. Луговой уверен, что физические методы воспитания неэффективны, и старается поддерживать с детьми доверительные отношения.

Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова рассказала, что могла повысить голос на сыновей, но делала это редко. Она считает, что воспитание должно строиться на диалоге. В детстве ее почти не наказывали, а отец лишь отбирал книги, чтобы не портилось зрение. Удальцова уверена, что детям нужно объяснять, а не запрещать.

Депутат «Единой России» Виталий Милонов признался, что родителей видел редко из-за их занятости, поэтому наказаний почти не было. Он считает, что подзатыльники недопустимы, а легкий шлепок по попе может быть оправдан в исключительных случаях. Милонов старается воспитывать детей самостоятельными людьми.

Большинство опрошенных депутатов сошлись во мнении, что современные методы воспитания должны строиться на уважении и доверии, а не на физических наказаниях.

