Депутаты фракции КПРФ обсудили модернизацию очистных сооружений в Дмитрове

Под руководством зампредседателя Мособлдумы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова состоялось выездное мероприятие по фактам загрязнения рек Уча и Мещериха поселков Останкино и Озерецкое Дмитровского муниципального округа. Коллективные обращения жителей к депутатам Мособлдумы послужили основанием для организации фракцией КПРФ выездного мониторингового мероприятия Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Вместе с зампредом Мособлдумы Наумовым осмотреть территории приехали представители Министерства экологии и природопользования Московской области, филиала «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз», Московско — Окского территориального управления Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод» Росрыболовства, администрации Дмитровского муниципального округа, МУП «Некрасовский водоканал».

В ходе мониторингового мероприятия были проверены обращения граждан о загрязнении водных объектов, о несанкционированном размещении строительных отходов в водоохранной зоне р. Уча и об уничтожении канализационного коллектора и ненадлежащей работе очистных сооружений.

«В Дмитровском округе очистка сточных вод осуществляется на 43 очистных сооружениях, из них 34 объекта находятся в муниципальной собственности, все очистные сооружения введены в эксплуатацию еще в 60–80-е годы прошлого века, при этом, сооружения должным образом не реконструировались и не модернизировались, имеют существенный технический износ», — отметил Александр Наумов.

Он также подчеркнул, что активное развитие инфраструктуры округа, связанное, как с жилищным строительством, так и с реализацией проектов по вводу в эксплуатацию промышленных объектов создало условия, когда очистные сооружения попросту не справляются с очисткой сточных вод, попадающих в реки Учу и Мещериху. При том, что данные реки входят в систему водоснабжения г. Москвы.

В ходе мониторингового мероприятия было установлено, что в водо-охранной зоне р. Уча, собственниками земельных участков самовольно было засыпано 10-метровым слоем строительных отходов 40 канализационных колодцев. В результате чего, канализационный коллектор был выведен из строя. А временный коллектор, включающий всего лишь два смотровых колодца, не справляется с обработкой поступающих стоков и происходит загрязнение объектов окружающей среды.

«Лицами, незаконно осуществившими завоз строительных отходов и собственниками данных земельных участков, уничтожается природный рельеф и инженерная инфраструктура, что приводит к загрязнению водоемов», — высказался Александр Наумов.

Он высказал мнение, что принятые меры реагирования правоохранительными и природоохранными органами не дали должного результата по пресечению правонарушений на указанной территории. Поэтому необходимо, чтобы собственники участков, совместно с муниципалитетом и комплексом ЖКХ муниципального округа, подключились к работе по постройке нового коллектора и реконструкции очистных сооружений», — обозначил Наумов.

Присутствовавшие на выездном совещании представители госорганов и общественники Дмитровского муниципального округа сообщили о том, что материалы по экологической ситуации в пос. Останкино направлялись в следственные органы и в природоохранные надзорные органы. Правонарушителям выставлен многомиллионный ущерб, который до настоящего времени не возмещен.

Вместе с тем, судебные иски жителей к МУП «Некрасовский водоканал», в рамках защиты конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, были удовлетворены судом, но работы по улучшению качества сбрасываемых стоков должным образом так и не проведены на очистных сооружениях.

«В ближайшее время будут проведены рабочие встречи с представителями уполномоченных органов исполнительной власти Московской области и Дмитровского муниципального округа, на которых обсудим вопросы реконструкции очистных сооружений. Сброс неочищенных сточных вод в водоемы на территории Дмитровского округа Подмосковья должен быть прекращен», — подчеркнул зампред Мособлдумы Наумов.

Александр Наумов также обозначил, что будет осуществляться взаимодействие с правоохранительными органами и Минэкологией Московской области по вопросам возмещения правонарушителями ущерба, причиненного окружающей среде и реабилитации нарушенных водных объектов. Необходимо усилить меры контроля за перемещением строительных отходов, в том числе с территории г. Москвы.

Депутаты фракции КПРФ в Мособлдуме и аппарат фракции КПРФ будут контролировать ситуацию по устранению нарушений природоохранного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.

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