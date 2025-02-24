Депутаты ЕР Воскресенска встретились с бойцами СВО и членами их семей

На базе центра объединения гражданских инициатив «Единые», в местной общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Воскресенске состоялась теплая и душевная встреча с участниками СВО, членами их семей, а также представителями общественной организации «Боевое Братство». Мероприятие прошло в дружеской атмосфере при участии депутатского корпуса и сторонников партии, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили актуальные вопросы, волнующие семьи военнослужащих. Среди них — поиск без вести пропавших, оформление пенсий и выплат, а также решение бытовых проблем. На месте удалось помочь одному из участников СВО с трудоустройством и решить вопрос с проведением проводки в квартире.

«Подобные встречи мы проводим регулярно, где в теплой атмосфере каждая из женщин делится своими проблемами и новостями. Встреча получилась очень душевной, было отрадно слышать, что в целом в семьях все хорошо, жизнь идет своим чередом, но, конечно, многим не хватает мужа и отца», — прокомментировал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.