Депутаты ЕР проверили работы по очистке карьера в Люберцах

Депутаты муниципального совета фракции «Единая Россия» Леонид Слонимский и Вячеслав Губин проверили ход очистки Большого Красковского карьера в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проверили ход работ по очистке карьера, а также пообщались с представителями подрядной организации. По итогам инспекции можно сказать, что никаких нареканий выявлено не было. Закончить очистку планируется на следующей неделе», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Чистая страна» Леонид Слонимский.

Он подчеркнул, что данный партпроект призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, граждан России для наиболее эффективного решения экологических проблем, с которыми население сталкивается в повседневной жизни.

В городском округе Люберцы акции под эгидой партпроекта проходят постоянно. Узнать о них можно из социальных сетей местного отделения партии, а также на ее официальном сайте.

Всего в этом году в городском округе Люберцы будут приведены в порядок пять крупных водных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.