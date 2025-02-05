Депутаты «ЕР» провели 250 мероприятий в округах Подмосковья за неделю

Депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме подвел итоги работы за минувшую неделю. Всего с 27 января по 2 февраля в городских округах Московской области депутатами было проведено 244 мероприятия. Главный упор был сделан на встречах с военнослужащими и их семьями, а также решение вопросов жителей МКД и трудовых коллективов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в рамках мероприятий депутаты проводят встречи, где обсуждают существующие проблемы и предлагают пути их решения.

«Наша основная задача — быть рядом с жителями, прислушиваться к их мнению и быстро реагировать на возникающие проблемы. Мы не первый год фиксируем рост вовлеченности жителей в развитие и улучшение своих округов. Наша деятельность ориентирована на то, чтобы каждый вопрос был услышан и решен, а предложения воплощены в конкретные результаты», — сказал Брынцалов.

Так, в Люберцах Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско, встретился с жителями дома № 8 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Встреча была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Группа активных жителей обратилась с просьбой в содействии решения вопросов ЖКХ, в частности по неудовлетворительной работе котельной и утеплению фасада дома. Кроме того, жители обратились с вопросом о переносе сроков капремонта МКД.

«Чтобы перенести сроки капитального ремонта, необходимо провести общее собрание МКД и направить в УК и фонд капитального ремонта МО протокол общего собрания и необходимые работы по капитальному ремонту МКД. Вместе с жителями попытаемся решить вопрос по переносу сроков капремонта на более ранние», — отметил депутат Мособлдумы.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан совместно с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым провели прием в военной части поселка Ашукино.

По словам парламентария, поднималась тема получения военнослужащими льгот на оплату транспортного налога, компенсаций за коммунальные услуги.

«Затронули и поощрительные выплаты для военнослужащих, которые не находятся в зоне боевых действий, но продолжают выполнять свою работу в тылу. Один из заявителей отметил, что было бы справедливо каким-то образом компенсировать эту разницу. По этому вопросу я по возможности проконсультируюсь с руководством Минобороны и Росгвардии. Подчеркну, что эта тема крайне важна в текущих обстоятельствах для нашей страны. Напомню, что вместе с коллегами из Мособлдумы и регионального Правительства мы постоянно работаем над совершенствованием законодательства в части мер поддержки участников СВО и их семей. Учитывая высокую скорость реализации этих важных задач, можно смело ожидать положительных изменений в ближайшем будущем», — сказал Ждан.

В Рузском городском округе депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова приняла участие в приеме граждан поселка Колюбакино.

«Ко мне обратилась жительница улицы Попова с просьбой оказать содействие в замене счетчика электроэнергии. Заявку она оформила полгода назад, 25 января истек срок ожидания, счетчик не заменили. Вопрос с заменой счетчика будет решен в течение недели. Есть и вопросы, которые требуют детальной проработки», — рассказала Сердюкова.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович встретился с супругой военнослужащего Лилией и его дочерью-именинницей Катей. Ей исполнилось 15 лет, поэтому в качестве подарка депутат презентовал ей новый смартфон, которому она была очень рада.

«Пожелал ей крепкого здоровья, верных друзей, успехов в учебе, счастья, радости, добра и позитива! Также обсудили с Лилией как обстоят дела у ее супруга и его сослуживцев на передовой. Сейчас они выполняют боевые задачи на Луганском направлении. Пока глава семьи находится на фронте, сообщил супруге, что с любыми возникшими проблемами или вопросами она может обращаться ко мне. Забота о членах семей наших защитников — одна из главных задач депутатского корпуса „Единой России“, — подчеркнул Павел Максимович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.