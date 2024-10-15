Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов во вторник на заседании Московского областного Совета руководителей фракций «Единой России» заявил, что депутатский корпус ЕР должен продолжить решать проблемы жителей на местах. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

По его словам, количество проведенных встреч и приемов жителей превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

«Важно сохранить этот темп. Вновь избранным депутатам нужно активнее взаимодействовать с исполкомами „Единой России“. У нас общие задачи, поэтому планы работы необходимо совмещать для более качественного результата», — сказал Игорь Брынцалов.

Также во время заседания Игорь Брынцалов акцентировал внимание на успешных примерах работы депутатского корпуса по оперативному решению возникающих проблем.

«Так, в начале года жители ряда муниципалитетов Подмосковья столкнулись со сбоем работы коммунальной инфраструктуры. Тогда без тепла остались тысячи жителей. И большинство коллег-депутатов были в округах в самые напряженные дни. Были закуплены обогреватели, необходимые товары, депутаты работали в оперативных штабах городских округов. Это как раз пример совместной командной работы. В этом году, также с участием депутатов, проведены все контрольные мероприятия по подготовке к отопительному сезону», — добавил Брынцалов.

Кроме этого, он напомнил, что депутаты Госдумы от Московской области также должны быть тесно связаны с территориями, от которых были избраны.

«Люди ждут от вас поддержки и внимания. И выстраивать работу нужно в соответствии с запросами и потребностями наших граждан», — прокомментировал Брынцалов.

Парламентарий также добавил, что в эту работу необходимо активно вовлекать секретарей первичного звена партии.

«2024 год председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым был объявлен Годом первичных отделений. Считаю важным при планировании мероприятий включать встречи с секретарями первичных отделений в план работы и погружать их в партийную повестку и задачи», — сказал Брынцалов.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Московской областной Думе, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.