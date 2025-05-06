Депутаты «Единой России» приняли участие в акции «Подарки ветерану»

Депутат Мособлдумы Роман Володин совместно с руководителем фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богданом Андрияновым, начальником управления внутренних дел по Красногорску Дмитрием Богомоловым навестили Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ксенофонт Зуев — подполковник, штурман дальней авиации, начал службу в 1943 году. Николай Воротилин воевал в составе 2-й Гвардейской миномётной дивизии, участвовал в Сталинградской битве, на Курской дуге и в штурме Берлина. Василий Коренев, командир минометной батареи, прошёл с боями через несколько фронтов, начиная с 1941 года.

Всем троим ветеранам недавно было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Красногорск».

«Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам. Эти люди — наша гордость, пример мужества и отваги, искренней любви к родной земле, к своей Отчизне, которые с честью и доблестью исполнили долг», — сказал Роман Володин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.