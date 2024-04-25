Депутаты «Единой России» отправили гуманитарную помощь из Красногорска в зону СВО

Депутат Совета депутатов Красногорского городского округа Артур Бадретдинов совместно с членами партии «Единая Россия» в рамках акции «Добрые дела» подготовили гуманитарный груз, предназначенный для бойцов специальной военной операции, передает пресс-служба партии.

«Этот груз мы повезем в Луганскую область нашим землякам -красногорцам, которые сейчас занимаются разминированием территории. Экспедиция депутатского корпуса так сказать», — прокомментировал Артур Бадретдинов.

В этот раз в состав гумпомощи вошли продукты питания, консервы, сухпайки, а также актив «Единой России» передал сети и термобелье участникам СВО.

С начала специальной военной операции партия «Единая Россия» оказывает гуманитарную поддержку на постоянной основе. Помочь может каждый. Принести вещи и продукты можно в Общественную приемную партии по адресу: г. Красногорск, ул. Лесная, д. 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.