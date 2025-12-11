Депутаты Домодедово получили благодарности за помощь бойцам СВО

Совет депутатов Домодедово 9 декабря единогласно одобрил увеличение бюджета на 2025–2027 годы на 275,3 млн рублей для новых расходов, включая переселение из аварийного жилья и ремонт котельной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании Совета депутатов Домодедово 9 декабря рассмотрели изменения в бюджет округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Начальник финансового управления администрации Лариса Езопова сообщила, что доходы и расходы увеличат на 142,4 млн рублей за счет областного бюджета и на 132,9 млн рублей за счет местного бюджета.

Дополнительные средства направят на переселение граждан из аварийного жилья и ремонт котельной «Шахово» Домодедовской теплосети. Все депутаты поддержали решение единогласно.

В завершение заседания глава округа Евгения Хрусталева вручила благодарственные письма от начальника одной из войсковых частей, находящейся в зоне СВО. Благодарности получили депутаты Вячеслав Шалаев, Александр Пашков, Игорь Никитин и Владимир Редькин за организацию и отправку гуманитарного груза бойцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.