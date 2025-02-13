Депутаты Бурмистрова и Гуреев выступили в Шатуре с итоговым отчетом за 2024 год

Депутаты совета депутатов муниципального округа Шатура Ольга Бурмистрова и Александр Гуреев выступили с итоговым отчетом за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутаты рассказали о позитивных изменениях, которые произошли в муниципальном округе Шатура в 2024 году: о реализации народной программы партии «Единая Россия» и наказах избирателей, муниципальных и государственных программ

Так, по словам Бурмистровой, был выполнен текущий ремонт детской поликлиники в Шатуре на улице Строителей, где отремонтированы все внутренние помещения и инженерные сети, а также выполнен ремонт входной группы.

«Свои двери детское поликлиническое отделение № 1 распахнуло в ноябре 2024 года. Также проведен текущий ремонт левого крыла акушерско-гинекологического корпуса, ремонта внутренних помещений, внутренних инженерных сетей, ремонта входной группы, монтаж вентиляционной системы на Больничном проезде, а также в поселке Бакшеево, проведен ремонт кабинета врача общей практики. Сделано многое, но также многое еще предстоит сделать! Продолжаем работать на благо нашего муниципалитета», — сказала Ольга Бурмистрова.

Еще одной важной темой отчета стала специальная военная операция, помощь участникам СВО и их семьям.

«С начала СВО местным отделением партии „Единая Россия“ муниципального округа Шатура отправлено 22 гуманитарных конвоя, что равно 250 тоннам груза. Проведено 113 мероприятий по теме специальной военной операции. Главным приоритетом на сегодня остается поддержка участников СВО. Помощь будет оказываться на постоянной основе и в полном объеме», — прокомментировала Бурмистрова.

Она подчеркнула, что большое внимание «Единая Россия» уделяет работе с обращениями граждан.

«Каждого, кто обращается в депутатскую приемную и в партийную общественную приемную, мы внимательно выслушиваем, все обращения берем на контроль и добиваемся их положительного решения», — отметила Ольга Бурмистрова.

Ольга Бурмистрова также озвучила итоги реализации народной программы в округе за прошедший год.

«В 2024 году осуществлялся и продолжается сегодня капремонт ЦДК имени Нариманова, где будет выполнена частичная перепланировка: появится выставочный и киноконцертный залы, а помещения для клубных формирований детей и взрослых станут современными. Гардеробную и ресепшен перенесут, организуют зону буфета. Открытие дома культуры планируется на второй квартал 2025 года. Депутатами проводится постоянный мониторинг хода работ на таком важном для округа объекте. Кроме того, был проведен ремонт помещений в школе поселка Осаново-Дубовое, где с этого учебного года занимается начальная школа: установили новые пластиковые окна и двери, перестелили линолеум, отремонтировали ступеньки на крыльце. В доме культуры имени Косякова произведен ремонт балкона входной группы, а в Туголесском ДК ремонт входной группы», — рассказала Бурмистрова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В течение прошлого года Ольга Бурмистрова провела более 25 личных приемов, в ходе которых рассмотрено более 350 обращений жителей округа.

«Большой процент из всех обращений решен с положительным результатом. Совместная работа по рассмотрению обращений проводилась и проводится депутатским корпусом на постоянной основе. Работа в данном направлении продолжится и далее», — подытожила Бурмистрова.

Александр Гуреев на встрече с активом и сотрудниками Комплексного молодежного центра доложил о результатах своей работы в качестве депутата совета депутатов муниципального округа Шатура в 2024 году.

«Реализацию и развитие молодежной политики в нашем муниципалитете считаю одной из важнейших задач. В год празднования 80-летней годовщины победы ВОВ особое значение имеет патриотическое воспитание подрастающего поколения. С этой целью еще в прошлом году совместно с Волонтерами Подмосковья в школах округа мы начали участвовать в разговорах о важном. С этого года подобные открытые уроки будут проходить с участием совета ветеранов, наших краеведов, общественников и самых активных воспитанников Комплексного молодежного центра», — сказал Гуреев.

По его словам, в рамках исторического проекта «Память поколений» совместно с молодогвардейцами и активистами «Волонтеров Подмосковья» проводится уборка и мониторинг памятных мест и воинских захоронений участников ВОВ.

«Помимо очистки территорий, молодежь выявляет возможные разрушения целостности постаментов, надгробных плит, стен памяти, самих обелисков. Вся информация подобного рода оперативно направляется в администрацию округа для дальнейшего устранения», — прокомментировал депутат совета депутатов.

Во время отчетной встречи была затронута также тема СВО.

«В 2024 году совместными силами было отправлено на передовую СВО более 300 тонн гуманитарного груза. Кроме того, на регулярной основе оказывается поддержка семьям участников СВО и беженцам с Курской и Белгородской областей. Помощь самая разная: заготовка дров, уборка территории, доставка продуктовых наборов, погрузка и перевоз вещей, помощь с переездом, оказание содействия в сборе документов, организация досуга для детей», — прокомментировал Александр Гуреев.

По словам депутатов, большинство проектов 2025 года будут направлены на сохранение исторической памяти о героя-земляках — участниках ВОВ.

«Также продолжим оказывать помощь фронту, нашим защитникам в зоне проведения специальной военной операции. Понимая, что жизненные ориентиры сегодняшней молодежи направлены на создание комфортной городской среды и новых рабочих мест в родных краях, что безусловно радует, обсудили ближайшие перспективы развития этих сфер в округе. Каждый год активнее всего во всех онлайн-голосованиях за благоустройство своего двора или сквера рядом с домом участвует именно эта возрастная категория. Существует необходимость больше привлекать молодых жителей к общественным мероприятиям и народному контролю», — резюмировал свое выступление Александр Гуреев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.