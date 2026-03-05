Депутаты Богородского округа поздравили волонтеров к 8 Марта

сегодня в 18:33

Депутаты Богородского округа в преддверии 8 Марта поздравили женщин-волонтеров, которые помогают участникам спецоперации и мирным жителям. Встречи прошли в общественных объединениях и ветеранских организациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат совета депутатов Богородского округа Владимир Козынченко поздравил коллектив волонтерского отряда «Балобановский огонек» и поблагодарил женщин за неутомимую энергию, чуткость и готовность прийти на помощь.

«Вы — пример женской силы, бескорыстия и милосердия, которые вдохновляют окружающих. Пусть ваше благородное дело продолжает дарить людям надежду и поддержку», — подчеркнул Владимир Козынченко.

Отряд «Балобановский огонек» действует при Троицком храме села Балобаново с ноября 2022 года. Сначала волонтеры плели маскировочные сети, затем начали изготавливать окопные свечи, вязать теплые носки, делать сухие души и собирать посылки для бойцов и мирных жителей Донбасса. За опытом к ним приезжают добровольцы со всего района и других муниципалитетов Подмосковья.

Депутат Олег Волянский вместе с Анатолием Лебедевым и руководителем территориального управления Борисом Кондратюком поздравил женщин совета ветеранов и союза пенсионеров Старой Купавны. Участницы организаций исполнили песни и поделились воспоминаниями.

Союз пенсионеров с начала спецоперации собирает гуманитарную помощь. Женщины вяжут шапки, свитеры и двупалые варежки для военнослужащих, шьют нательное и постельное белье, а также помогают в плетении маскировочных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.