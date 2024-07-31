Депутаты Балашихи Александр Евсюткин и Олег Зверев отправились в зону СВО

Депутаты из Балашихи Александр Евсюткин и Олег Зверев повезли в зону СВО автомобиль с гуманитарной помощью для подразделения, в котором служит их коллега — гордепутат Леонид Любимцев. Помочь им загрузить машину пришли мама Леонида Любимцева Людмила Петровна и председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Они повезли автомобиль с гуманитарной помощью для подразделения, в котором служит их коллега — гордепутат Леонид Любимцев. Помочь им загрузить машину пришли мама Леонида Любимцева Людмила Петровна и председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

«Помощь нашим бойцам на СВО — сейчас самая значимая работа. Наши депутаты тоже в этом участвуют. В этот раз мы собрали персональную гуманитарную помощь для нашего коллеги Леонида Любимцева, который в октябре 2023 года подписал контракт и добровольцем ушёл на защиту Родины. Мы им очень гордимся и ждём домой с победой!» — сказал председатель Геннадий Попов.

Для Александра Евсюткина и Олега Зверева это уже вторая поездка в зону проведения СВО. В первый раз они передали в подразделение Леонида Любимцева внедорожник, теперь везут необходимые запчасти и маскировочные сети, которые сплели волонтёры группы «Сетевые пчёлки Балашихи».

«В этот раз мы с коллегами собрали новый комплект колёс для автомобиля и дополнительный свет. А ещё взяли полотенца, влажные салфетки, тёплые одеяла и сети — эти вещи там всегда нужны. С Леонидом мы поддерживаем связь насколько это возможно. Помогаем и другим подразделениям Подмосковья. В сложившейся ситуации подобная поддержка важна абсолютно каждому, и мы по возможности её оказываем», — пояснил Александр Евсюткин.

Леонид Любимцев учился в Московском пограничном институте ФСБ России. На 4 курсе университета отчислился и ушел служить на срочную службу в пограничные войска на Северном Кавказе. Отмечен Знаками «Отличник пограничной службы» 2-й и 3-й степеней. С 2015 года является депутатом Совета депутатов городского округа Балашиха. В октябре 2023 года он добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. За время несения службы получил памятную медаль компартии с подписью Зюганова к 80-летию Донбасской наступательной операции и медаль за боевое отличие. В феврале этого года получил звание лейтенанта.

В Балашихе постоянно работают два пункта сбора гуманитарной помощи: в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Дополнительная информация о пунктах сбора указана на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Балашихе +7 925 591 40 33.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.