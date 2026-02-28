Депутату Верховной рады Каптелову угрожали пистолетом и чуть не мобилизовали

Депутат Верховной рады Роман Каптелов рассказал в своем Telegram-канале, что его под дулом пистолета хотели мобилизовать на улице Яворницкого в Днепре. К парламентарию подъехал автобус, из которого вышли люди в масках.

Каптелов попросил вызвать полицейских. Один человек сказал, что является правоохранителем. Остальные не представились и не показали документы.

Один из мужчин держал руку за спиной на рукоятке пистолета. Он угрожал депутату физическим насилием и тем, что начнет стрелять.

Каптелов отметил, что ежедневно люди в балаклавах без документов и с оружием запугивают и унижают украинцев. Имен и фамилий обидчиков мужчина не знает.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.