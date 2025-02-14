Депутатский корпус «Единой России» возьмет на контроль модернизацию системы водоснабжения

Депутатский корпус «Единой России» в 2025 году возьмет на контроль модернизацию системы водоснабжения Московской области. Соответствующее поручение дал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов на заседании фракции в Мособлдуме, состоявшемся 14 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Игоря Брынцалова, в Московской области начинаются работы по трансформации системы водоснабжения и водоотведения. В Подмосковье это более 7,5 тысячи объектов и 32 тысячи километров сетей, которые обслуживают порядка 450 коммунальных предприятий.

«Начиная с 2014 года в регионе модернизировано свыше 450 объектов водоснабжения. Среди крупнейших — водозаборные узлы в Одинцово, Власихе, Мытищах. Сейчас в работе находятся объекты в Дмитрове, Пушкино, Истре и Солнечногорске. Кроме того, проведена реконструкция 30-ти очистных сооружений, в том числе в Подольске и Щелкове. Продолжаются работы в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарино, Сергиевом Посаде», — рассказал Брынцалов.

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» до конца апреля в каждом округе региона пройдет инвентаризация всех объектов и сетей.

«На основе собранных данных будет составлен рейтинг, учитывающий степень износа объектов, количество аварий и поступившие жалобы. Далее будут приниматься решения о целесообразности, сроках и методах модернизации. До конца 2028 года в Московской области планируется обновление более 300 объектов водоснабжения, около 100 очистных сооружений и 1 000 км водопроводных сетей. Депутаты „Единой России“ будут внимательно следить за соблюдением сроков и качеством выполнения всех необходимых работ», — сообщил Брынцалов.

Он подчеркнул, что депутатский корпус будет регулярно проводить встречи с жителями, чтобы оперативно выявлять и незамедлительно реагировать на все возникающие вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.