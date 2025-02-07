Депутатский корпус «Единой России» в Королеве отчитывается о результатах деятельности

Отчеты прошли в Хоровой школе «Подлипки», МЦ «Космос», МФЦ «Гелиос», в Техникуме имени С. П. Королева.

В ходе своих выступлений депутаты рассказали о проделанной в 2024 году работе и планах на 2025 год.

«В последние годы нам удалось реализовать большое количество знаковых проектов. В 2024 году началось строительство пристройки к школе № 1, поликлиники смешанного типа на 1000 посещений, в новом учебном году открыли музыкальную школу, капитально отремонтировали самый значимый для жителей микрорайона Юбилейный спортивный объект — стадион „Чайка“», — поделился Александр Ходырев.

Одними из значительных результатов своей работы депутаты Совета депутатов считают деятельность, направленную на помощь СВО.

«Партийцы городского округа Королёв с начала специальной военной операции оказывают помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов России. Только за 2024 год из нашего города было направлено свыше 100 тонн гуманитарного груза. Особое внимание уделяется ребятам из Курской области, которые проживают в ПВР „Родник“. Для них также регулярно передаются необходимые вещи, принадлежности и проводятся мероприятия. Немаловажную работу проводит Центр „Защитника Отечества“, в котором мы регулярно встречаемся с семьями участников СВО и узнаем о проблемах, которые необходимо решить. В постоянном режиме здесь находятся психологи, готовые поддержать женщин, переживающих за своих мужей и сыновей на передовой», — рассказала Ольга Волкова.

Еще одним важным направлением является благоустройство МКД, парков и скверов.

«В 2024 году в Королеве благоустроено 11 дворов многоквартирных домов. Благодаря партийным программам в Королёве в 2024 году обновилось 16 детских игровых площадок. В планах благоустройство территории „Папанинской дачи“ в микрорайоне Юбилейный и благоустройство сквера у проходной РКК „Энергия“ по улице Ленина», — поделилась Инна Яковлева.

В своем отчете депутаты также рассказывали о предстоящих планах на 2025 год в сфере ЖКХ.

«Каждый год проводятся работы по замене коммунальных сетей, ремонту котельных и водозаборных узлов, чтобы повысить качество услуг ЖКХ. Общая протяженность планируемых к замене сетей составляет более 5 км. Реализация данных мероприятий запланирована до 2026 года», — сказала Мария Масик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.