Депутата Королева направили в зону СВО кроссовый байк в составе гумпомощи

Депутаты города Королева собрали и отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В составе груза — важные товары, которые будут направлены в помощь нашим бойцам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав гуманитарного груза вошли:

20 рулонов сетки рабицы, которые будут использоваться для создания необходимых конструкций и защиты;

кроссовый мотоцикл, предназначенный для обеспечения мобильности в условиях сложной местности;

10 коробок медикаментов, содержащих необходимые препараты для оказания медицинской помощи;

20 коробок гигиенических средств;

20 баннеров для блиндажей размером 3 на 6 метров, которые помогут в укрытии.

«Гуманитарную помощь мы отправляем регулярно. Это наш 20 конвой. Особенно хотел бы отметить передачу кроссового мотоцикла, который значительно повысит мобильность наших бойцов в сложных условиях», — прокомментировал первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Королев Дмитрий Денисов.

Поступление гуманитарной помощи в зону СВО представляет собой важный шаг в поддержке военнослужащих, выполняющих свои обязанности. Совместные усилия депутатского корпуса показывают, что забота о тех, кто защищает нашу страну, является приоритетной задачей для всех.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.