Депутат Журавлев: камуфляж в России носят не только военные

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, камуфляжная одежда пользуется популярностью в России не только среди военнослужащих, но и у обычных граждан из-за своего удобства. Он подчеркнул, что военнослужащие заслуживают особого отношения, сообщает Газета.ru .

Журавлев прокомментировал ситуацию после того, как его коллега Андрей Гурулев выразил недовольство практикой усиленного досмотра людей в военной форме в аэропортах. Депутат также отметил, что камуфляж находится в свободной продаже и привлекает многих мужчин своей практичностью.

По словам депутата, хотя бывали случаи, когда людей в военной форме не допускали в общественные места, такие ситуации обычно разрешались после вмешательства общественности.

По мнению Журавлева, государство должно обеспечивать особое уважение к защитникам в стране, где идут боевые действия. Он отметил, что никогда не наблюдал случаев чрезмерно строгого досмотра военнослужащих в аэропортах.

Журавлев также подчеркнул, что перемещение с оружием разрешено исключительно военным на специальных рейсах, а транспортировка гранат, патронов и ножей на гражданских самолетах категорически запрещена для всех пассажиров.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев столкнулся с усиленным досмотром в аэропорту Шереметьево, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, находясь в камуфляжной форме, он дважды подвергся тщательной проверке — сначала на входе в аэропорт, а затем отдельно от других пассажиров при прохождении контроля. Парламентарий выразил обеспокоенность таким особым отношением к гражданам в военной форме.