Депутат Жолобов прокомментировал итоги заседания Совета руководителей фракций ЕР

«Постоянно и системно в контакте с нашими фракциями, они есть во всех городских округах. В сентябре прошли выборы местных Советов в 25 муниципальных образованиях. Качество депутатской работы значительно изменилось: кандидаты в депутаты приходят уже подготовленными и побеждают на выборах. Мы взаимодействуем, к нам обращаются с интересными инициативами и новыми способами общения», — поделился депутат-единоросс.

Он также отметил, что заседание Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» помогает новоизбранным депутатам набраться опыта от старших коллег.

«Совет руководителей фракций „Единой России“ — это возможность увидеться, пообщаться и услышать своих коллег. Новым народным избранникам важно услышать тех, кто уже много лет знает, что значит быть частью партии „Единая Россия“. Работа с Советом важна и для того, чтобы депутаты знали, что все они находятся в одной системе координат, все двигаются в одном направлении. Сегодняшняя встреча это подчеркнула, поэтому внимание было уделено цифрам», — сказал Жолобов.

В напутствие новоизбранным коллегам-единороссам депутат Мособлдумы выразил важную истину: если вы полюбите свое призвание, ни один день в вашей жизни не будет связан с трудом. Он добавил, что муниципальные депутаты — это люди, которые работают на той же должности, что и раньше, но избиратели делегируют им свои вопросы и проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Мособлизбирком за организацию выборов и поздравил победивших депутатов.

«Хочу поблагодарить и нашу региональную Избирательную комиссию, <…> всех, кто был задействован на местах, наши муниципальные власти, весь депутатский корпус, который также участвовал», — сказал Воробьев.