Депутат Ждан вручил ветерану Орлову знак Почетного гражданина округа Пушкинский

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан вместе с коллегой — депутатом окружного совета Екатериной Потемкиной — приехал в поселок Лесной, чтобы поздравить ветерана Егора Орлова с предстоящим праздником, вручить подарки и передать поздравления от губернатора региона Андрея Воробьева. В торжественной обстановке Егору Павловичу вручили знак «Почетный гражданин округа Пушкинский». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Егор Павлович — ветеран Великой Отечественной войны, с июля 1944 по май 1945 служил в 38-м стрелковом полку 65-й стрелковой дивизии. Гвардии старшина Орлов воевал на Карело-финском перешейке, участвовал в освобождении Норвегии, служил на Курилах морским пограничником. Демобилизовался лишь через семь лет после Победы.

На его кителе — медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орден Отечественной войны и множество юбилейных наград. За проявленное мужество во время выполнения боевых задач на фронте был награжден Орденом Отечественной войны II степени.

С супругой Верой Павловной Егор Павлович прожил 70 счастливых лет. Сейчас живет в дружной семье в окружении дочерей, внуков и правнуков.

«Невероятно счастлив, что имею возможность лично встречаться с такими великими людьми. Поблагодарил Егора Павловича за труд, подвиг и силу воли — именно это дает нам сегодня право и возможность строить и развивать нашу страну», — отметил Михаил Ждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.