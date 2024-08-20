Депутат Ждан предупредил жителей Подмосковья об угрозе лесных пожаров

Летний период всегда характеризуется повышенной угрозой возникновения пожаров, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан.

«Особенно это касается лесных территорий. Даже небольшое возгорание может перерасти в крупный пожар с катастрофическими последствиями. Крайне важно, чтобы люди соблюдали основные правила поведения и заботились о природе», — сказал Ждан.

Он отметил, что нарушители правил пожарной безопасности будут оштрафованы на значительные суммы.

«Мы вместе с коллегами из комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы внимательно следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с лесными службами и МЧС. Анализ текущих условий позволяет нам разрабатывать новые законодательные меры для предотвращения и уменьшения числа экологических инцидентов», — рассказал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«(Жаркое лето — ред.) хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии», — сказал Воробьев.