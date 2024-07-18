Депутат Вшивцев проверил ход благоустройства в деревне Судниково Волоколамского округа

В деревне Судниково Волоколамского городского округа начаты работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев совместно с первым заместителем главы Волоколамского округа Сергеем Шорниковым ознакомились с ходом работ и пообщались с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«На улице Школьной, возле домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 запланированы работы по замене асфальтового покрытия, устройству дополнительных парковочных мест, а также приведение в порядок уже имеющееся. Кроме этого, отремонтируют пешеходные дорожки и обновят бордюрный камень», — подчеркнул Вшивцев.

Во время общения с жителями было отмечено, что преобразившиеся дворовые территории станут более удобными, уютными, красивыми и долго будут радовать людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.