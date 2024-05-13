Депутат Вшивцев поздравил ветерана из Волоколамского округа с Днем Победы

Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев принял участие в партийной акции «Поздравления Ветеранов». В Волоколамском округе парламентарий навестил Аврамченко Владимира Антоновича. Он поздравил ветерана с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Для всех нас 9 мая навсегда останется днем общей гордости и памяти. Плечом к плечу сражаясь с фашистскими захватчиками, наши предки завоевали свободу и мир для потомков, и наш долг — чтить подвиг победителей, отстаивать правду о войне, решительно пресекать любые попытки исказить или переписать историю», — подчеркнул Вшивцев.

В чествовании ветерана приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Анна Шестеркина, депутаты фракции Сергей Шорников и Татьяна Шаргаева, местный куратор партийного проекта «Историческая память» Дина Каримова, активисты «Молодой Гвардии».

Со словами благодарности, пожеланиями крепкого здоровья и поздравлениями с наступающим великим праздником — Днем Победы — ветерану вручили подарок от Волоколамского местного отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.